«Ничего личного»
Интервью с автором документального фильма «Ничего личного». Каждый подписчик официального паблика ВК фильма мог задать свой вопрос автору фильма для готовящегося интервью в нашем журнале.Смотрите видео
Summer of Haze
«Я не герой этих обоссаных пабликов с закомплексованной аудиторией, а вполне самодостаточный музыкант со своим видением происходящего»Смотрите видео
Moon-Sun
«Резидентство» в клубе — не самая лучшая вещь, однако доход стабильный приносит»Смотрите видео
Марта iamyou
«Я не ориентируюсь на украинскую молодую альтернативу, потому как нам не по пути…»Смотрите видео
Pavel Dovgal
ВИДЕО. Выступление на фестивале Абстрасенция, 29 ноября 2014, Санкт-Петербург.Смотрите видео
Paluca
Я бы сказал, что человек, который работает по графику 5/2 и пишет музыку вечерами, особо не имеет время на что-то еще.Смотрите видео
«Ничего личного»
Summer of Haze
Moon-Sun
Марта iamyou
Pavel Dovgal
Paluca
Новости
Dissident=Kontext. «Всегда кого-то что-то не устраивает. Но если умеешь расслабляться и отдыхать, то всё будет «торт».
Colour Music Cast 8 (#c56134)
Интервью с автором документального фильма «Ничего личного» ('Nothing Personal')
Colour Music Cast 7: #542e19
Summer of Haze: «Я не герой этих обоссаных пабликов с закомплексованной аудиторией, а вполне самодостаточный музыкант со своим видением происходящего».
Moon-Sun: «Резидентство» в клубе — не самая лучшая вещь, однако доход стабильный приносит».
Трейлер документального фильма «Ничего личного» ('Nothing Personal').
10 ноября 2014 вышел трейлер документального фильма о пост-советской граффити-сцене «Ничего личного» ('Nothing Personal'). Фильм снимался исключительно на основе энтузиазма и личных средств его автора. Съёмки материала для фильма начались в 2007 году и запланированы к окончанию на осень 2014 года. Фильм должен быть представлен публике в конце 2014 года. В фильм войдут интервью с Basket, KTO, Lodek, Інтересні Казки, Max 13, Mayki, Sakvo, Kiosk, Kiot, AKA6, Kislow, Oskes, SY, Zmogk, Zuk Club и многими другими. Ранее, 11 сентября, был...
Stream
Pavel Dovgal. Видео с выступления на фестивале Абстрасенция 29 ноября 2014.
Jacques Greene. Новый релиз 28 апреля на LuckyMe.
Sorrow 'Hieroglyphics E.P' выйдет 24 марта. Превью для прослушивания.
Redlight. Новый релиз '36 EP'.
Ital Tek 'Control'. Акцент на footwork и drum'n'bass звучание.
Ghost Mutt - 'Rumble Pak EP'. Bass, funk, jungle breaks, grime.
Borealis - 'Glittervoice'. Откровение автора.
Интервью
Maybeshewill (interview)
Interviews in English
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